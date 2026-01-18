Популярни
Българският футболен съюз продължи ежегодната си обиколка със срещи в Бургас и Варна

  • 18 яну 2026 | 10:40
  • 507
  • 0
Близо 100 представители на футболни клубове от Югоизточна и Североизточна България се срещнаха с ръководството на Българския футболен съюз (БФС) и президента Георги Иванов в рамките на ежегодната обиколка на централата в страната. Домакини на поредните работни срещи бяха градовете Бургас и Варна, където клубове от регионите на Ямбол, Сливен, Добрич, Шумен, Бургас и морската столица поставиха ключови въпроси, свързани с развитието на футбола по места, информираха от футболната централа.

По време на дискусиите бяха разгледани основните предизвикателства пред клубовете – състоянието и поддръжката на спортната инфраструктура, недостигът на квалифицирани кадри, развитието на аматьорския футбол и нуждата от устойчиви модели за работа в детско-юношеските школи. Представителите на БФС представиха актуалните програми и мерки за подкрепа, както и възможностите за съвместни действия между централата, зоналните съвети и клубовете за подобряване на условията и повишаване на качеството на футболната среда.

Специален акцент беше поставен върху съдийството, като с председателя на Съдийската комисия към БФС Станислав Тодоров бяха обсъдени конкретни казуси и въпроси, свързани с подготовката, развитието и оценяването на съдиите, както и с нуждата от по-тясна комуникация между клубовете и комисията.

В срещите участие взеха още президентът на Аматьорската футболна лига и член на Изпълнителния комитет на БФС Румян Вълков, зам.-изпълнителният директор Добрин Гьонов, техническият директор Кирил Котев, директорът развитие „Детско-юношески футбол“ Лъчезар Димов, директорът направление „Първенства и турнири“ Валентин Чакъров, както и зоналните и областните председатели от региона.

