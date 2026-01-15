Популярни
  Севлиево
  Големият талант на Севлиево подписа първи професионален договор

  • 15 яну 2026 | 18:14
  • 395
  • 0
Един от най-обичаните местни футболисти в Севлиево - Стивиян Макавеев, подписа първи професионален договор в кариерата си. Роденият в Севлиево 19-годишен нападател парафира с родния клуб и е мотивиран да помогне в решителните битки във Втора лига напролет.

Стивиян е сред големите таланти на севлиевската школа. Той дебютира при професионалистите със Спартак (Плевен) на 6 август 2022-а, когато е едва на 16. С‌лед сезон 2022/23 острието се завърна край река Росица и помогна на Севлиево да спечели промоция за Втора лига през миналата година.

