Големият талант на Севлиево подписа първи професионален договор

Един от най-обичаните местни футболисти в Севлиево - Стивиян Макавеев, подписа първи професионален договор в кариерата си. Роденият в Севлиево 19-годишен нападател парафира с родния клуб и е мотивиран да помогне в решителните битки във Втора лига напролет.

Стивиян е сред големите таланти на севлиевската школа. Той дебютира при професионалистите със Спартак (Плевен) на 6 август 2022-а, когато е едва на 16. С‌лед сезон 2022/23 острието се завърна край река Росица и помогна на Севлиево да спечели промоция за Втора лига през миналата година.