  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Пернишкият отбор по минифутбол „Зелен свят" стана втори в оспорван турнир в Пловдив

Пернишкият отбор по минифутбол „Зелен свят“ стана втори в оспорван турнир в Пловдив

  14 яну 2026 | 12:36
Пернишкият отбор по минифутбол „Зелен свят“ стана втори в оспорван турнир в Пловдив

Пернишкият отбор по минифутбол „Зелен свят“ завърши на второ място в оспорвания турнир Winter Masters в Пловдив, каза за БТА треньорът им Стефан Димитров. Мачовете се изиграха в зала „Атрим Арена“, а състезанието беше организирано от Българската асоциация по минифутбол. Шампион стана Елза Лайф (Хасково).

„Това може да се каже, че беше един от най-силните зимни турнири. В него участваха 36 отбора. Всички мачове – както от груповата фаза, така и до финала – ги завършихме без загуба. На самия финал паднахме след изпълнение на дузпи, като малшансът не ни позволи да спечелим купата“, коментира още Димитров.

Той добави, че е окомплектовал силен отбор с доказани футболисти и си припомни, че при разговорите с играчите единственото, което им е казал, е, че с такъв състав единствената възможна загуба би била, ако се стигне до изпълнение на дузпи.

„Няма как да не съм доволен от това класиране. Момчетата дадоха всичко от себе си. Разбира се, футболистите знаят с каква сила разполагат и какъв отбор бяха, но така е във футбола“, каза Стефан Димитров.

Той допълни, че „Зелен свят“ е спечелил квота за участие в зимен турнир в столицата.

През месец октомври „Зелен свят“ стана шампион в Националния турнир за ветерани – 2025 в Стара Загора. Тогава тимът от Перник взе купата без нито една загуба.

Снимка: Facebook "Българска Асоциация Минифутбол"

