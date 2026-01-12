Популярни
Голмайсторът на Локо (Пловдив) се присъедини към тренировките на отбора

  • 12 яну 2026 | 14:26
  • 124
  • 0

Голмайсторът на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа се присъедини към тренировките на "черно-белите". Колумбиецът получи по-дълга почивка и пропусна старта на зимната подготовка, но от днес се включи наравно със своите съотборници.

Защитникът Лукас Риян също вече е в България и започна занимания със "смърфовете". След четири дни отборът на Душан Косич ще срещне Етър в първата си контролна среща, а на 18 януари (неделя) заминава на лагер в Турция.

Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби
Локомотив (Пд) започна подготовка с двама нови и един на проби

В югоизточната ни съседка Локомотив ще изиграе още три проверки - срещу Напредак (22 януари), Балкани (27 януари) и Колос (31 януари).

Първенството в efbet Лига се подновява в периода 06.02-09.02, като в първия пролетен кръг пловдивчани ще гостуват на Славия в София.

