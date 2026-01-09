Стабилен сезон отреди пета позиция на Димитрий "⁠sh1ro⁠" Соколов

Димитрий "⁠sh1ro⁠" Соколов се нареди в челната петица в класацията на HLTV за най-добрите играчи в Counter-Strike. Руснакът записа пето поредно участие в ранглистата след много стабилна кампания като снайперист на Team Spirit.

.@sh1rocsgo makes his fifth consecutive appearance on #HLTVTop20 ranking, presented by @1xBet_Esports and @skinclubmedia, after he showcased a high floor by averaging a 1.20 rating for Spirit and earned six EVP nods.



🔗 https://t.co/Mlk2jcOXdV pic.twitter.com/eFLoj0FGps — HLTV.org (@HLTVorg) January 8, 2026

Заедно с "драконите" sh1ro триумфира в IEM Кьолн, BLAST Bounty S1, PGL Астана и BLAST Bounty S2. Освен това те спечелиха сребро от IEM Катовице и бронз от Мейджъра в Будапеща, ESL Pro League S21, BLAST Open Лисабон и BLAST Rivals S1.

24-годишният снайперист си заработи EVP призове от BLAST Bounty S1, PGL Астана, BLAST Bounty S2, BLAST Open Лисабон, IEM Кьолн и Мейджъра в Будапеща. Той записа рейтинг от 1.20, с което стана четвърти в света, освен това има най-добрия survival rate от 46.2% и 26.8% рундове с елиминация със снайпер.

Снимка: HLTV