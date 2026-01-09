Стабилен сезон отреди пета позиция на Димитрий "⁠sh1ro⁠" Соколов

Димитрий "sh1ro" Соколов се нареди в челната петица в класацията на HLTV за най-добрите играчи в Counter-Strike. Руснакът записа пето поредно участие в ранглистата след много стабилна кампания като снайперист на Team Spirit.
Заедно с "драконите" sh1ro триумфира в IEM Кьолн, BLAST Bounty S1, PGL Астана и BLAST Bounty S2. Освен това те спечелиха сребро от IEM Катовице и бронз от Мейджъра в Будапеща, ESL Pro League S21, BLAST Open Лисабон и BLAST Rivals S1.
24-годишният снайперист си заработи EVP призове от BLAST Bounty S1, PGL Астана, BLAST Bounty S2, BLAST Open Лисабон, IEM Кьолн и Мейджъра в Будапеща. Той записа рейтинг от 1.20, с което стана четвърти в света, освен това има най-добрия survival rate от 46.2% и 26.8% рундове с елиминация със снайпер.
Снимка: HLTV