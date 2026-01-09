Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Стабилен сезон отреди пета позиция на Димитрий "⁠sh1ro⁠" Соколов

Стабилен сезон отреди пета позиция на Димитрий "⁠sh1ro⁠" Соколов

  • 9 яну 2026 | 13:33
  • 63
  • 0
Стабилен сезон отреди пета позиция на Димитрий "⁠sh1ro⁠" Соколов

Димитрий "⁠sh1ro⁠" Соколов се нареди в челната петица в класацията на HLTV за най-добрите играчи в Counter-Strike. Руснакът записа пето поредно участие в ранглистата след много стабилна кампания като снайперист на Team Spirit.

Заедно с "драконите" sh1ro триумфира в IEM Кьолн, BLAST Bounty S1, PGL Астана и BLAST Bounty S2. Освен това те спечелиха сребро от IEM Катовице и бронз от Мейджъра в Будапеща, ESL Pro League S21, BLAST Open Лисабон и BLAST Rivals S1.

24-годишният снайперист си заработи EVP призове от BLAST Bounty S1, PGL Астана, BLAST Bounty S2, BLAST Open Лисабон, IEM Кьолн и Мейджъра в Будапеща. Той записа рейтинг от 1.20, с което стана четвърти в света, освен това има най-добрия survival rate от 46.2% и 26.8% рундове с елиминация със снайпер.

Снимка: HLTV

Следвай ни:

Още от eSports

Официално: HEROIC представи Тим "susp" Онгстрьом

Официално: HEROIC представи Тим "susp" Онгстрьом

  • 8 яну 2026 | 17:31
  • 1091
  • 0
Бешикташ се оттегля от голям електронен спорт

Бешикташ се оттегля от голям електронен спорт

  • 8 яну 2026 | 15:51
  • 571
  • 0
DRX се сбогува с Flashback и обяви заместника му

DRX се сбогува с Flashback и обяви заместника му

  • 8 яну 2026 | 14:05
  • 796
  • 0
Впечатляващ сезон със снайпера отреди шестата позиция в света на Данил "molodoy" Голубенко

Впечатляващ сезон със снайпера отреди шестата позиция в света на Данил "molodoy" Голубенко

  • 8 яну 2026 | 10:41
  • 674
  • 0
HEROIC се раздели с yxngstxr

HEROIC се раздели с yxngstxr

  • 7 яну 2026 | 17:05
  • 1546
  • 0
Официално: 100 Thieves представи звездата device

Официално: 100 Thieves представи звездата device

  • 7 яну 2026 | 15:35
  • 558
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 6582
  • 4
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 13594
  • 9
Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

Атанас Караиванов разкри колко пари ще вземат отборите от солидарните плащания

  • 9 яну 2026 | 13:25
  • 478
  • 0
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 3712
  • 16
Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

  • 9 яну 2026 | 11:01
  • 3051
  • 2
Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

Семеньо вече е играч на Манчестър Сити

  • 9 яну 2026 | 11:09
  • 5634
  • 7