Бразилската звезда Кайке "KSCERATO" Серато се завърна в Топ 10

Една от суперзвездите в бразилския Counter-Strike през последните години - Кайке "KSCERATO" Серато, се нареди на престижната девета позиция в класацията на HLTV за най-добрите играчи в света. Това е неговото пето участие от 2020 г. насам.
Неговият отбор FURIA не започна силно годината и през първото полугодие тимът не съумя да постигне добри резултати. След това обаче бразилската организация стана №1 в света, след като бяха спечелени трофеите от FISSURE Playground 2, Thunderpick WC, където той стана и MVP, IEM Чънду и BLAST Rivals S2.
През годината KSCERATO записа 1.20 рейтинг и бе най-добър в света на Overpass с 1.41 рейтинг, като освен това се отличи със 79 спечелени клъч ситуации. Със своя 1.15 рейтинг стана четвърти в света срещу съперници от Топ 10.