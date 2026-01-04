Лотан "⁠Spinx⁠" Гилади попадна в Топ 10 по Counter-Strike за 2025 година

Лотан "Spinx" Гилади е първият в челната десетка на HLTV за най-добрите състезатели в Counter-Strike през годината. Той успя да си спечели признанието с екипа на MOUZ.
През годината 25-годишният играч спечели PGL Клуж-Напока, взе сребро от ESL Pro League, BLAST Open Лисабон, IEM Далас и IEM Кьолн.
Освен това с екипа на MOUZ успя да прибере бронзовите медали от Мейджъра в Остин, IEM Мелбърн, BLAST Rivals ST, BLAST Bounty S2, BLAST Open Лондон и ESL Pro League S22
През годината Гилади стана EVP на Мейджъра в Остин, в Клуж-Напока, както и на IEM Далас и EPL S22. Той съумя да запише рейтинг от 1.11 с 1.12 на големи турнири. След негови първоначални елиминации пък тимът му е печелил рунда в 80.4% от случаите.
