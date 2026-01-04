Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  Лотан "⁠Spinx⁠" Гилади попадна в Топ 10 по Counter-Strike за 2025 година

4 яну 2026 | 14:11

  • 4 яну 2026 | 14:11
  • 164
  • 0
Лотан "⁠Spinx⁠" Гилади попадна в Топ 10 по Counter-Strike за 2025 година

Лотан "⁠Spinx⁠" Гилади е първият в челната десетка на HLTV за най-добрите състезатели в Counter-Strike през годината. Той успя да си спечели признанието с екипа на MOUZ.

През годината 25-годишният играч спечели PGL Клуж-Напока, взе сребро от ESL Pro League, BLAST Open Лисабон, IEM Далас и IEM Кьолн.

Освен това с екипа на MOUZ успя да прибере бронзовите медали от Мейджъра в Остин, IEM Мелбърн, BLAST Rivals ST, BLAST Bounty S2, BLAST Open Лондон и ESL Pro League S22

През годината Гилади стана EVP на Мейджъра в Остин, в Клуж-Напока, както и на IEM Далас и EPL S22. Той съумя да запише рейтинг от 1.11 с 1.12 на големи турнири. След негови първоначални елиминации пък тимът му е печелил рунда ﻿в 80.4% от случаите.

Снимка: HLTV

