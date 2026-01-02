Ръсел "⁠Twistzz⁠" Ван Дълкен се нареди под №12 от най-добрите в Counter-Strike

Ръсел "Twistzz" Ван Дълкен си извоюва 11-тата позиция според класацията на HLTV за най-добрите в Counter-Strike през годината. Той се нарежда във важния списък за пети път, като първата му поява е през 2018 година.
Заедно с неговия FaZe Clan Twistzz спечели сребро от Мейджъра в Будапеща и бронз от FISSURE Playground 2, като това се оказа една от по-нестабилните години за реномираната организация. Самият той има призове за EVP от Будапеща, FISSURE Playground 2 и ESL Pro League S22.
В индивидуален план Ван Дълкен записа 1.17 рейтинг за годината с 1.32 elimination рейтинг и 1.15 рейтинг срещу отбори от Топ 10. Освен това се представи с високи резултати на всички ключови карти.
Снимка: HLTV