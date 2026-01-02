500 Esports напуска Counter-Strie след години с български състезатели

500 Esports бе името на организацията, която представляваше България на световната Counter-Strike сцена през последните години. Сега обаче е време за промяна, като от клуба обявиха, че се оттеглят от заглавието на Valve изобщо.
Вероятно, както твърди и самият Цветелин "CeRq" Димитров, който до последно бе част от тима, причината за решението на ръководството е промяната в правилата за провеждане на турнири по CS2, която вече не позволява изобразяването на онлайн хазартни платформи на отборните екипи.
500 привлече състава на SKADE през 2022 г. и се състоеше от български редици съвсем доскоро, когато тимът взе решението на събере международна петица. През годините играчите постгинаха 22-ро място според HLTV и 25-то във VRS ranking.