Уилям "⁠mezii⁠" Мериман записа страхотен сезон с Vitality и се нареди на 12-та позиция за годината в Counter-Strike

Уилям "⁠mezii⁠" Мериман за първи път се нареди сред най-добрите в Counter-Strike, след като заедно с отбора на Vitality записа повече от впечатляващ сезон. Това му отреди 12-та позиция в класацията на HLTV за най-добрите играчи в заглавието на Valve.

.@kingmezii makes his debut in the #HLTVTop20 Players of the Year ranking by @1xBet_Esports and @skinclubmedia thanks to his contributions to Vitality's stellar 2025 and his performances in the year's Super-Elite events



🔗 https://t.co/9xp4OnPBtR pic.twitter.com/BifIwdmWHO — HLTV.org (@HLTVorg) January 1, 2026

През годината "пчеличките" спечелиха Мейджърите в Остин и Будапеща, IEM Катовице, ESL Pro League S21, BLAST Open Лисабон, IEM Мелбърн, BLAST Rivals S1, IEM Далас, ESL Pro League S22. Освен това си спечелиха сребро от BLAST Open Лондон и IEM Чънду, както и бронз от IEM Кьолн, BLAST Bounty S2 и BLAST Rivals S2.

Самият mezzi, който има приз за EVP от Мейджърите в Остин и Будапеща, както и от EPL S22, заработи 1.18 Мейджър рейтинг и 1.17 "супер елит" рейтинг.

Снимка: HLTV