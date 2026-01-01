19-годишният Senzu⁠ се класира 13-ти в световната ранглиста в Counter-Strike

Младокът Азбаяр "⁠Senzu⁠" Мунхболд се класира под №13 в световната ранглиста на HLTV за най-добрите играчи в Counter-Strike. Само на 19-годишна възраст той записа страхотен сезон с екипа на The MongolZ.

.@Senzucs makes history as the first Mongolian to become an #HLTVTop20 Player of the Year, presented by @1xBet_Esports and @skinclubmedia, after starring in his team's run to the Austin Major final and a Big Event title at the Esports World Cup



🔗 https://t.co/A8RcMmUWvh pic.twitter.com/Y6iVbqJDbA — HLTV.org (@HLTVorg) December 31, 2025

През годината най-големия му успех беше злато от Световното първенство по електронни спортове, което изстреля "монголците" в космоса. Тимът има сребро от Мейджъра в Остин, BLAST Bounty сезон 2 и FISSURE Playground. Освен това състава спечели бронза на редица голями турнири.

Мунхболд записа 1.30 рейтинг от Мейджъри и 1.14 във финални срещи, както и 1.12 общ рейтинг и 1.18 multi-kill.

Снимка: HLTV