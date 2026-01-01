19-годишният Senzu⁠ се класира 13-ти в световната ранглиста в Counter-Strike

Младокът Азбаяр "Senzu" Мунхболд се класира под №13 в световната ранглиста на HLTV за най-добрите играчи в Counter-Strike. Само на 19-годишна възраст той записа страхотен сезон с екипа на The MongolZ.
През годината най-големия му успех беше злато от Световното първенство по електронни спортове, което изстреля "монголците" в космоса. Тимът има сребро от Мейджъра в Остин, BLAST Bounty сезон 2 и FISSURE Playground. Освен това състава спечели бронза на редица голями турнири.
Мунхболд записа 1.30 рейтинг от Мейджъри и 1.14 във финални срещи, както и 1.12 общ рейтинг и 1.18 multi-kill.
Снимка: HLTV