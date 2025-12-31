Исмаилчан "⁠XANTARES⁠" Дорткардеш се нареди под №14 в света по Counter-Strike

След като под номер 15 бе класиран Марекс "YEKINDAR" Галинскис, №14 в ранглистата на HLTV за най-добрите 20 играчи в Counter-Strike за годината е Исмаилчан "⁠XANTARES⁠" Дорткардеш.

30-годишният турски състезател, който води състава на Aurora, направи страхотен сезон. Той има MVP от PGL Masters в Букурещ, както и EVP от Световното първенство по електронни спортове, BLAST Bounty S1 и IEM Катовице.

С екипа на Aurora Дорткардеш спечели PGL Masters в Букурещ, но завоюва сребро от Световното първенство по електронни спортове и BLAST Bounty и бронз от BLAST Open Лисабон и PGL Астана.

През кампанията XANTARES записа 1.16 рейтинг, което го нарежда на девета позиция в световен мащаб. Той има 0.75 елиминации за рунд, 0.23 асистенции за рунд и 0.16 първи фрагове в рунд. На трето място в света е по Impact рейтинг с 1.35.

Снимка: HLTV