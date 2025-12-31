Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Исмаилчан "⁠XANTARES⁠" Дорткардеш се нареди под №14 в света по Counter-Strike

Исмаилчан "⁠XANTARES⁠" Дорткардеш се нареди под №14 в света по Counter-Strike

  • 31 дек 2025 | 14:22
  • 241
  • 0
Исмаилчан "⁠XANTARES⁠" Дорткардеш се нареди под №14 в света по Counter-Strike

След като под номер 15 бе класиран Марекс "YEKINDAR" Галинскис, №14 в ранглистата на HLTV за най-добрите 20 играчи в Counter-Strike за годината е Исмаилчан "⁠XANTARES⁠" Дорткардеш.

30-годишният турски състезател, който води състава на Aurora, направи страхотен сезон. Той има MVP от PGL Masters в Букурещ, както и EVP от Световното първенство по електронни спортове, BLAST Bounty S1 и IEM Катовице.

С екипа на Aurora Дорткардеш спечели PGL Masters в Букурещ, но завоюва сребро от Световното първенство по електронни спортове и BLAST Bounty и бронз от BLAST Open Лисабон и PGL Астана.

През кампанията XANTARES записа 1.16 рейтинг, което го нарежда на девета позиция в световен мащаб. Той има  0.75 елиминации за рунд, 0.23 асистенции за рунд и 0.16 първи фрагове в рунд. На трето място в света е по Impact рейтинг с 1.35.

Снимка: HLTV

Следвай ни:

Още от eSports

Дориан "⁠xertioN⁠" Берман е 16-ти в световната класация за най-добрите в Counter-Strike

Дориан "⁠xertioN⁠" Берман е 16-ти в световната класация за най-добрите в Counter-Strike

  • 29 дек 2025 | 13:27
  • 782
  • 0
SINNERS се раздели с Петер "Pepo" Ружичка

SINNERS се раздели с Петер "Pepo" Ружичка

  • 28 дек 2025 | 20:36
  • 1116
  • 0
AMKAL прекрати дейността си

AMKAL прекрати дейността си

  • 28 дек 2025 | 15:40
  • 2250
  • 0
Astrlais се раздели с легендарни играчи с цел изграждане на международен състав

Astrlais се раздели с легендарни играчи с цел изграждане на международен състав

  • 28 дек 2025 | 13:53
  • 1508
  • 0
Под №17 за годината в Counter-Strike се класира Адам "⁠torzsi⁠" Торжаш

Под №17 за годината в Counter-Strike се класира Адам "⁠torzsi⁠" Торжаш

  • 28 дек 2025 | 12:38
  • 837
  • 0
TheMongolZ извади controlez от състава си

TheMongolZ извади controlez от състава си

  • 27 дек 2025 | 17:39
  • 2366
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 6739
  • 69
Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 7836
  • 85
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 6999
  • 6
В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

  • 31 дек 2025 | 14:12
  • 2797
  • 5
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 7277
  • 20
Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

  • 31 дек 2025 | 14:04
  • 3511
  • 1