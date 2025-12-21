GIANTX запазва състава си във VALORANT за догодина

Отборът на GIANTX запазва състава си за сезон 2026 във VALORANT след изигран финал във VCT EMEA и участие на Champions.
Организацията продължава с Cloud, GRUBINHO, westside, Flickless и ara, след като сформира състава в срещаната на миналия сезон.
Отборът на GIANTX запазва състава си за сезон 2026 във VALORANT след изигран финал във VCT EMEA и участие на Champions.
They joined this year and won all of us over.— GIANTX VALORANT (@GIANTXVALORANT) October 8, 2025
Next year, they will continue wearing our colors 💙#WeAreGIANTX pic.twitter.com/AAMC9CzSOB
Организацията продължава с Cloud, GRUBINHO, westside, Flickless и ara, след като сформира състава в срещаната на миналия сезон.