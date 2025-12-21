Популярни
  GIANTX запазва състава си във VALORANT за догодина

  • 21 дек 2025 | 20:20
  • 108
  • 0
Отборът на GIANTX запазва състава си за сезон 2026 във VALORANT след изигран финал във VCT EMEA и участие на Champions.

Организацията продължава с Cloud, GRUBINHO, westside, Flickless и ara, след като сформира състава в срещаната на миналия сезон.

