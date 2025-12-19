Riot подготвя огромни промени в League of Legend

Riot Games подготвя мащабна трансформация на League of Legends. Проектът, известен вътрешно като "League Next", е планиран за 2027 г. и се очаква да бъде най-значимото обновление на играта от нейното създаване.

A look at some of our plans for League after 2026. pic.twitter.com/vqsnBksg1Y — League of Legends (@LeagueOfLegends) December 18, 2025

Компанията ще премахне сегашния launcher и ще интегрира клиента директно в обновен game engine, за да реши проблемите с производителността.

Summoner's Rift ще получи цялостно визуално обновяване, системата с руни ще бъде преработена, а изживяването за начинаещи играчи напълно обновено. Сред новостите е и въвеждането на WASD управление.

От Riot подчертаха, че не става дума за нова игра, а за сериозна модернизация на настоящата версия. В официално видео League of Legends изпълнителният продуцент Пол Белеца и студио директорът Андрей ван Роон категорично отрекоха планове за „League of Legends 2“, като обясниха, че ранното съобщение цели да спре спекулациите около бъдещето на играта.

Снимка: Riot Games