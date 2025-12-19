Riot подготвя огромни промени в League of Legend

Riot Games подготвя мащабна трансформация на League of Legends. Проектът, известен вътрешно като "League Next", е планиран за 2027 г. и се очаква да бъде най-значимото обновление на играта от нейното създаване.
Компанията ще премахне сегашния launcher и ще интегрира клиента директно в обновен game engine, за да реши проблемите с производителността.
Summoner's Rift ще получи цялостно визуално обновяване, системата с руни ще бъде преработена, а изживяването за начинаещи играчи напълно обновено. Сред новостите е и въвеждането на WASD управление.
От Riot подчертаха, че не става дума за нова игра, а за сериозна модернизация на настоящата версия. В официално видео League of Legends изпълнителният продуцент Пол Белеца и студио директорът Андрей ван Роон категорично отрекоха планове за „League of Legends 2“, като обясниха, че ранното съобщение цели да спре спекулациите около бъдещето на играта.
Снимка: Riot Games