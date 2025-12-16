Популярни
  M80 се раздели с Джейдън "HexT" Постма

  • 16 дек 2025 | 09:40
Отборът на M80 по Counter-Strike официално се раздели с Джейдън "HexT" Постма след изтичането на договора му.

24-годишният геймър записа силно представяне с рейтинг 1.16. С HexT в състава M80 спечели DreamHack Knockout Аталнта.

