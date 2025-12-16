M80 се раздели с Джейдън "HexT" Постма

Отборът на M80 по Counter-Strike официално се раздели с Джейдън "HexT" Постма след изтичането на договора му.
24-годишният геймър записа силно представяне с рейтинг 1.16. С HexT в състава M80 спечели DreamHack Knockout Аталнта.
With the expiration of his contract we want to thank @HexTCSGO for being a part of M80.— M80 💣 (@M80gg) December 15, 2025
Thank you for all your contributions, from BLAST London to the Budapest major, it was a hell of a run ❤️ We wish you the best of luck in 2026! pic.twitter.com/TiaD50iyDf
