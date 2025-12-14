Популярни
  Дания отново е Европейски шампион

Дания отново е Европейски шампион

  • 14 дек 2025 | 09:06
  • 1612
  • 0
Дания отново е Европейски шампион

Дания стана за втора поредна година Европейски шампион по EAFC, а основната причина се казва Андерс Верганг. Геймърът донесе трофея, след като постигна победа с 12:9 над представителя на Нидерландия Емре Йълмаз.

Финалът бе истинско шоу, след като датската суперзвезда водеше до последните 15-ина минути с 8:5, за да се стигне до продължения след три красиви гола на Емре.

В тези 30 минути обаче убийствена класа на Андерс Верганг отново изпрати титлата в неговите ръце. Това му донесе и нови 30 000 долара от наградния фонд.

