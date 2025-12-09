paiN извади двама от състава си

Бразилската организация paiN Gaming официално извади от титулярния си състав по Counter-Strike Давид "dav1deuS" Тапиа и Франко "dgt" Гарсия.
Решението идва след отпадането от Мейджъра в Будапеща, което го лиши от шанс за участие в плейофите.
Movimentações Counter-Strike 2 👇— paiN Gaming (@paiNGamingBR) December 9, 2025
Considerando o encerramento da temporada competitiva 2025, informamos que os atletas @dav1deuS_ e @dgtcsgo foram movidos para o banco de reservas.
dav1deuS e dgt foram a primeira dupla latino-americana da organização na modalidade, em uma etapa… pic.twitter.com/qcZi08jsFN
