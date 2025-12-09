Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. paiN извади двама от състава си

paiN извади двама от състава си

  • 9 дек 2025 | 20:28
  • 96
  • 0
paiN извади двама от състава си

Бразилската организация paiN Gaming официално извади от титулярния си състав по Counter-Strike Давид "dav1deuS" Тапиа и Франко "dgt" Гарсия.

Решението идва след отпадането от Мейджъра в Будапеща, което го лиши от шанс за участие в плейофите.

