PGL събира най-добрите отбори в света на Counter-Strike

  • 8 дек 2025 | 14:44
PGL събира най-добрите отбори в света на Counter-Strike

Първият турнир от календара на PGL за 2026 година ще бъде PGL Cluj-Napoca 2026, но за разлика от предходни състезания на територията на северната ни съседка - плейофите ще се проведат пред публика в Sala Polivalenta BTarena.

Сингапур посреща Мейджър в CS през 2026
Сингапур посреща Мейджър в CS през 2026

Фазата на директните елиминации ще е от 20 до 22 февруари, a голямото събитие ще се проведе на няколко часа от България.

През миналото издание на шампионата титлата бе спечелена от MOUZ. "Мишките" вдигнаха трофея след успех с 3:1 над Team Falcons.

Както е известно, днес стана ясно, че от PGL ще се заемат с организирането на втория Мейджър през 2026 година, който ще се проведе в Сингапур.

