  1. Sportal.bg
  2. Спортист (Своге)
  3. "Шоколадите" се разделиха с титулярния си вратар

"Шоколадите" се разделиха с титулярния си вратар

  • 9 дек 2025 | 11:56
  • 429
  • 1
"Шоколадите" се разделиха с титулярния си вратар

Спортист (Своге) се раздели с вратаря Петър Дебърлиев, който беше несменяем титуляр под рамката на "шоколадите" през есенния дял от сезона, научи Sportal.bg. Той взе участие във всичките 18 срещи от Втора лига, като записа и 45 минути в двубоя срещу Септември за Купата на България, загубен с 0:2.

Отборът, воден от Ахмед Хикмет, завърши годината с три поредни победи и се измъкна от опасната зона в класирането. Опитният страж пристигна в Спортист в началото на 2025 г., като договорът му с клуба беше до края на настоящата кампания.

Спортист отнесе Марек и задълбочи кризата при дупничани
Спортист отнесе Марек и задълбочи кризата при дупничани

В тези 18 срещи в първенството Дебърлиев допусна 25 гола и запази 4 "сухи мрежи".

