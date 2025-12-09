Финикс пречупи Минесота след здрава битка

Финикс Сънс победи Минесота Тимбъруулвс със 108:105 в гостуване от редовния сезон на НБА. В последните секунди, при водачество от две точки, Джейдън МакДениълс извърши нарушение срещу Колин Гилеспи, който реализира и двата си опита от наказателната линия, за да оформи крайния резултат в полза на Сънс. Така отборът от Аризона вече е с баланс от 14-10 и заема седмото място в Западната конференция, докато опонентът му е с 15-9 и е 6-и.

И петимата титуляри на Финикс записаха двуцифрени показатели при точките, като с най-добро представяне се отчете Марк Уилямс с 22 точки и 7 борби. Колин Гилеспи отбеляза 19 точки и 6 борби, а Дилън Брукс завърши с 18 точки за „Слънцата“, които бяха в пореден двубой без звездата си Девин Букър.

Най-резултатен в срещата беше Антъни Едуардс, който записа 40 точки и 9 борби при стрелба 15 от 21, но това не достигна на „Вълците“ за победата. Джулиъс Рандъл добави 21 точки и 8 асистенции, а Руди Гобер завърши с 15 точки и 8 борби, но беше отстранен от игра заради грубо нарушение в средата на третата част.

Снимки: Gettyimages