Левски отбеляза 87 години от рождението на Никола Котков

Слушай на живо: Левски - Витоша (Бистрица)

Днес се навършват 87 години от рождението на незабравимия Никола Котков. Роден на 9 декември 1938 година в София атакуващият футболист играе за Локомотив (София) (1956-1968), ЖСК Славия (1969) и Левски (1969-1971).

Има 322 мача и 163 гола в "А" група (46 мача с 25 гола за Левски). Двукратен шампион на страната през 1964 година с Локомотив и през 1970 година с Левски, носител на Купата на Съветската армия през 1970 и 1971 година със "сините".

В периода 1961-1969 година 26 мача и 12 гола за националния отбор на България, за "Б" националния тим има 10 мача и 8 гола, за младежкия има 7 мача и 5 гола, а за юношеския национален отбор има 16 мача и 8 гола. Европейски шампион за юноши през 1959 година

Участва на Световното първенство през 1966 година в Англия (играе в мача срещу Унгария). В евротурнирите има 11 мача и 10 гола (6 мача и 7 гола в КЕШ – 2 мача за Левски и 4 мача със 7 гола за Локомотив и 5 мача с 3 гола за Левски в КНК). "Заслужил майстор на спорта" от 1967 година.

През 1964 година е избран за Футболист №1 на България. Невероятен нападател, притежаващ ненадминат по силата си точен удар с левия крак, техничен, с точни подавания. Брилянтен изпълнител на преки свободни удари и корнери, при които неведнъж топката директно е влизала в противниковата врата.

Един от любимците на българската публика, изключителен джентълмен, отличаващ се с коректност на терена. Печели купата за индивидуално спортсменство през 1970 година. Загива на 30 юни 1971 година заедно с Георги Аспарухов в автомобилна катастрофа.

"ПФК Левски изразява своя дълбок поклон пред паметта на големия и незабравим Никола Котков", написаха от "Герена".