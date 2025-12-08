Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Време е за плейофите на Мейджъра в Будапеща

Време е за плейофите на Мейджъра в Будапеща

  • 8 дек 2025 | 12:15
  • 232
  • 0
Време е за плейофите на Мейджъра в Будапеща

След като приключиха двубоите от третата фаза на Мейджъра по Counter-Strike в Будапеща. организиран от Starladder, сега е време за последната и най-интересна част от турнира - плейофите.

Изиграха се всички среши и станаха ясни тимовете, които ще мерят сили в елиминациите, след като вчера NAVI победи B8 с 2:0, FaZe надигра Passion UA при Falcons надхитри G2 с 2:1.

Така плейофите ще започнат в четвъртък с двойките Spirit - Falcons и Vitality - The MongolZ, а последните срещи от 1/4-финалите ще срещнат FURIA - NAVI и MOUZ - FaZe.

Снимка: HLTV

Следвай ни:

Още от eSports

Българска звезда в Dota 2 спечели голям трофей и 400 хиляди долара

Българска звезда в Dota 2 спечели голям трофей и 400 хиляди долара

  • 7 дек 2025 | 15:47
  • 787
  • 0
Божидар "bzm" Богданов и Tundra се класираха за финал в BLAST Slam V

Божидар "bzm" Богданов и Tundra се класираха за финал в BLAST Slam V

  • 6 дек 2025 | 22:39
  • 1120
  • 1
PGL обяви нов турнир по GeoGuessr

PGL обяви нов турнир по GeoGuessr

  • 6 дек 2025 | 18:38
  • 763
  • 0
Мейджър по Counter-Strike е генерирал над 100 млн. долара приходи

Мейджър по Counter-Strike е генерирал над 100 млн. долара приходи

  • 6 дек 2025 | 17:16
  • 360
  • 0
Melzhet остава в МKOI до 2028-а

Melzhet остава в МKOI до 2028-а

  • 6 дек 2025 | 15:51
  • 505
  • 0
ewjerkz е пред раздяла с Ninjas in Pyjamas

ewjerkz е пред раздяла с Ninjas in Pyjamas

  • 5 дек 2025 | 18:03
  • 927
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 6269
  • 2
Левски застана твърдо зад Асен Митков

Левски застана твърдо зад Асен Митков

  • 8 дек 2025 | 09:14
  • 18365
  • 25
Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

  • 8 дек 2025 | 07:00
  • 8483
  • 24
Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

  • 8 дек 2025 | 09:55
  • 8547
  • 16
ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

  • 8 дек 2025 | 07:17
  • 8345
  • 4
Основен футболист на Левски ще претърпи операция

Основен футболист на Левски ще претърпи операция

  • 8 дек 2025 | 09:34
  • 12656
  • 0