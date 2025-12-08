Време е за плейофите на Мейджъра в Будапеща

След като приключиха двубоите от третата фаза на Мейджъра по Counter-Strike в Будапеща. организиран от Starladder, сега е време за последната и най-интересна част от турнира - плейофите.

Изиграха се всички среши и станаха ясни тимовете, които ще мерят сили в елиминациите, след като вчера NAVI победи B8 с 2:0, FaZe надигра Passion UA при Falcons надхитри G2 с 2:1.

The last results of Stage Play at the #BudapestMajor. pic.twitter.com/LhogyB5w5B — StarLadder CS2 (@StarLadder_CS) December 8, 2025

Така плейофите ще започнат в четвъртък с двойките Spirit - Falcons и Vitality - The MongolZ, а последните срещи от 1/4-финалите ще срещнат FURIA - NAVI и MOUZ - FaZe.

Снимка: HLTV