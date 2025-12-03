Глоба от 100 000 долара за Филаделфия заради Джоел Ембийд

Филаделфия 76ърс беше глобен със 100 000 долара от НБА за нарушаване на правилата на лигата за докладване на контузии, съобщава агенция „Ройтерс“. Според НБА, от отбора не са разкрили коректно игровия статус на центъра Джоел Ембийд преди мача срещу Атланта Хоукс в неделя.

Ембийд беше посочен като „отсъстващ“ в първоначалния доклад за контузените в тима на Филаделфия, но впоследствие игра в мача, отбелязвайки 18 точки за 30 минути при загубата на 76ърс от Хоукс със 134:142 след две продължения.

Седемкратният участник в Мача на звездите и Най-полезен играч в НБА за сезон 2022/2023 се лекуваше от проблеми с лявото коляно през по-голямата част от последните две години, след като скъса менискус по средата на сезон 2023/2024.

31-годишният Джоел Ембийд пропусна следващия двубоя на Филаделфия - победата със 121:102 над Вашингтон Уизардс във вторник, поради хроничната си травма на коляното. Глобата отчита и предишните нарушения на правилата за докладване на контузии от страна на отбора, обяви НБА в своето съобщение.

Ембийд взе участие в само седем мача през този сезон и има средно по 19.4 точки, 5.3 борби и 3.1 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages