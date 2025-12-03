Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Александра Фейгин ще участва на турнир по фигурно пързаляне в Загреб

Александра Фейгин ще участва на турнир по фигурно пързаляне в Загреб

  • 3 дек 2025 | 18:33
  • 275
  • 0
Александра Фейгин ще участва на турнир по фигурно пързаляне в Загреб

След проведен пълноценен лагер в Белгия с хореографа Беноа Ришо най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин ще участва тази седмица на силния международен турнир Golden Spin в Загреб (Хърватия). Състезанието е част от Challenger Series за сезон 2025/2026 на ISU.

Фейгин ще има сериозна конкуренция, като за участие са записани общо 37 жени. Кратката програма е насрочена за 4 декември (четвъртък) от 08:15 часа българско време, а волната в събота със същия начален час.

Надпреварата е част от подготовката на българката за Олимпийските игри през февруари в Италия.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Златан Ибрахимович, Чиро Ферара и Алиша Леман ще носят факлата преди откриването на Зимните олимпийски игри

Златан Ибрахимович, Чиро Ферара и Алиша Леман ще носят факлата преди откриването на Зимните олимпийски игри

  • 3 дек 2025 | 13:15
  • 829
  • 1
Кризата при шампионите се задълбочава, Торонто нанесе на Флорида трета поредна загуба

Кризата при шампионите се задълбочава, Торонто нанесе на Флорида трета поредна загуба

  • 3 дек 2025 | 11:25
  • 631
  • 0
Точка №1200 за Стивън Стамкос в НХЛ

Точка №1200 за Стивън Стамкос в НХЛ

  • 3 дек 2025 | 10:04
  • 1031
  • 0
Лидерът Колорадо записа 17-и пореден мач поне с точка в НХЛ

Лидерът Колорадо записа 17-и пореден мач поне с точка в НХЛ

  • 3 дек 2025 | 09:57
  • 640
  • 0
Вашингтон постигна пета последователна победа в НХЛ

Вашингтон постигна пета последователна победа в НХЛ

  • 3 дек 2025 | 09:44
  • 573
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 3 дек 2025 | 08:36
  • 469
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

ЦСКА 1:1 Локо (Пд), греда за "червените"

  • 3 дек 2025 | 19:19
  • 47664
  • 178
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 27012
  • 30
България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

  • 3 дек 2025 | 18:33
  • 4866
  • 6
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 18375
  • 13
Съставите на Атлетик Билбао и Реал Мадрид, Чаби Алонсо прави две промени

Съставите на Атлетик Билбао и Реал Мадрид, Чаби Алонсо прави две промени

  • 3 дек 2025 | 19:12
  • 1666
  • 5
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 24846
  • 25