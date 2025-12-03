Популярни
Скандална украинка спира дъха в мини бански от Малдивите

  • 3 дек 2025 | 14:20
  • 546
  • 0
Скандалната украинка Алена Омович продължава да радва своите 2.7 млн. последователи в Инстаграм с "горещи" снимки и видеа. Инфлуенсърът, който се дразни изключително много от неприличните предложения на футболистите, пак им даде повод за такива.

Този път брюнетката, която е огромна почитателка на пластичната хирургия сподели кадри от Малдивите, които няма как да бъдат подминати. Тя показва почти всичко под мини бански, който не успя да прикрие много от силиконовия й бюст. Лайковете по публикацията пък валят един след друг.

