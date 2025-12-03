Ню Орлиънс ще е поне три седмици без звездата си Зайън Уилямсън

Звездата на Ню Орлиънс Пеликанс Зайън Уилямсън, ще отсъства поне три седмици за отбора в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщи ESPN.

25-годишният нападател е получил разтежение в хълбока и ще отсъства за „пеликаните“ поне до края на годината. Уилямсън вече пропусна 11 двубоя в самото начало на сезона заради травма. Когато е бил на паркета, той е със средно по 22,1 точки и 5,6 борби на мач.

Американецът беше избран под номер едно в драфта на НБА през 2019 година, а откакто играе в НБА е взел участие в едва 224 от 493 възможни двубоя за отбора си.

Ню Орлиънс Пеликанс е с баланс от 3 победи и 19 поражения, което поставя тима на дъното на класирането в Западната конференция.