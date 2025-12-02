Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Изпълкомът на БФС проведе последното си заседание за 2025 година

Изпълкомът на БФС проведе последното си заседание за 2025 година

  • 2 дек 2025 | 14:47
Изпълкомът на БФС проведе последното си заседание за 2025 година

Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз проведе последното си редовно заседание за 2025 година. В рамките на срещата беше утвърден спортният календар на БФС за 2026 година, който включва всички държавни първенства и турнири, регионални първенства и турнири на Зоналните и Областни съвети на БФС, прояви от националната програма "Grassroots", официални дати от международния календар, както и лагери, контролни срещи и различни международни турнири.

Членовете на Изпълнителния комитет направиха и подробен анализ на изминалата година – в спортно-технически, организационен и финансов аспект. Паралелно с това беше извършено и планиране на дейностите за 2026 година и предстоящите стратегически стъпки.

