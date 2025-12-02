Две звезди от НБА получиха контузии през изминалата нощ

Гардът на Денвър Нъгетс и шампион с отбора от 2023 година Джамал Мъри се контузи по време на мача срещу Далас Маверикс в НБА.

28-годишният баскетболист изкриви десния си глезен в началото на третата четвърт и се насочи към съблекалнята. Малко след това той се завърна и успя да довърши частта, но отново напусна игра преди последната четвърт на срещата.

„Това е огромна липса за нас, очевидно, особено в атака. Джамал е толкова здрав играч. Ако сам избере да не играе заради болката, значи сигурно тя е значителна. Надявам се да се върне за следващия мач“, коментира старши треньорът Дейвид Аделман.

Този сезон Джамал Мъри е с най-добрите си показатели в кариерата по отбелязани точки средно на мач с 24. За Денвър отсъстват още Арън Гордън и Крисчън Браун, които се очаква да се завърнат най-рано в края на годината.

Със загубата от Далас, тимът от Колорадо допусна четвърто поредно поражение у дома и вече е с баланс от 14-6, което го поставя на второто място в Западната конференция. Следващият мач е гостуване на Индиана Пейсърс на 4 декември.

В същото време, още една звезда от НБА - гардът на Финикс Сънс Девин Букър, получи контузия по време на победата на отбора му срещу Лос Анджелис Лейкърс.

Букър игра през първите 10 минути на срещата и отбеляза 11 точки при стрелба 4 от 7, а към тях добави 3 асистенции и 2 борби. 29-годишният гард беше изваден от мача преди края на първата четвърт заради контузия в областта на слабините.

„Мисля, че се получи при завършващия удар над Джаксън Хейс, когато двамата се сблъскаха с гърди. Той падна и не мисля, че го усети веднага, но няколко притежания по-късно го спомена и се виждаше как се опитва да се разтегне. Знаем къде удрят тези неща. Ще го погледнем утре и ще разберем повече“, коментира след срещата треньорът на Сънс Джордан От.

Девин Букър участва във всеки един от 21 двубоя на отбора си от началото на сезона, като е най-резултатен за тима с 25,7 точки и 6,9 асистенции средно на мач.

„Слънцата“ са с баланс от 13 успеха и 9 поражения, като заемат 9-ото място в Западната конференция.

Снимки: Gettyimages