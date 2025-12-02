Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Две звезди от НБА получиха контузии през изминалата нощ

Две звезди от НБА получиха контузии през изминалата нощ

  • 2 дек 2025 | 12:45
  • 507
  • 1
Две звезди от НБА получиха контузии през изминалата нощ

Гардът на Денвър Нъгетс и шампион с отбора от 2023 година Джамал Мъри се контузи по време на мача срещу Далас Маверикс в НБА.

28-годишният баскетболист изкриви десния си глезен в началото на третата четвърт и се насочи към съблекалнята. Малко след това той се завърна и успя да довърши частта, но отново напусна игра преди последната четвърт на срещата.

„Това е огромна липса за нас, очевидно, особено в атака. Джамал е толкова здрав играч. Ако сам избере да не играе заради болката, значи сигурно тя е значителна. Надявам се да се върне за следващия мач“, коментира старши треньорът Дейвид Аделман.

Този сезон Джамал Мъри е с най-добрите си показатели в кариерата по отбелязани точки средно на мач с 24. За Денвър отсъстват още Арън Гордън и Крисчън Браун, които се очаква да се завърнат най-рано в края на годината.

Със загубата от Далас, тимът от Колорадо допусна четвърто поредно поражение у дома и вече е с баланс от 14-6, което го поставя на второто място в Западната конференция. Следващият мач е гостуване на Индиана Пейсърс на 4 декември.

В същото време, още една звезда от НБА - гардът на Финикс Сънс Девин Букър, получи контузия по време на победата на отбора му срещу Лос Анджелис Лейкърс.

Букър игра през първите 10 минути на срещата и отбеляза 11 точки при стрелба 4 от 7, а към тях добави 3 асистенции и 2 борби. 29-годишният гард беше изваден от мача преди края на първата четвърт заради контузия в областта на слабините.

„Мисля, че се получи при завършващия удар над Джаксън Хейс, когато двамата се сблъскаха с гърди. Той падна и не мисля, че го усети веднага, но няколко притежания по-късно го спомена и се виждаше как се опитва да се разтегне. Знаем къде удрят тези неща. Ще го погледнем утре и ще разберем повече“, коментира след срещата треньорът на Сънс Джордан От.

Девин Букър участва във всеки един от 21 двубоя на отбора си от началото на сезона, като е най-резултатен за тима с 25,7 точки и 6,9 асистенции средно на мач.

„Слънцата“ са  с баланс от 13 успеха и 9 поражения, като заемат 9-ото място в Западната конференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Желко Обрадович събра легендарен отбор в Белград

Желко Обрадович събра легендарен отбор в Белград

  • 2 дек 2025 | 13:41
  • 409
  • 0
Това ли е бъдещата звезда на хърватския баскетбол?

Това ли е бъдещата звезда на хърватския баскетбол?

  • 2 дек 2025 | 13:24
  • 446
  • 0
Лука Дончич: Не гледам много НБА, съжалявам

Лука Дончич: Не гледам много НБА, съжалявам

  • 2 дек 2025 | 12:24
  • 863
  • 0
Ново предложение на женската НБА би гарантирало базова заплата от 1 милион долара за състезателките с максимални договори

Ново предложение на женската НБА би гарантирало базова заплата от 1 милион долара за състезателките с максимални договори

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 317
  • 0
Уембаняма може да се завърне в игра преди Коледа

Уембаняма може да се завърне в игра преди Коледа

  • 2 дек 2025 | 11:11
  • 504
  • 0
Изненадващи загуби за Милуоки и Хюстън

Изненадващи загуби за Милуоки и Хюстън

  • 2 дек 2025 | 10:56
  • 363
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 3714
  • 1
11-те на Монтана и Локо (Сф)

11-те на Монтана и Локо (Сф)

  • 2 дек 2025 | 14:38
  • 269
  • 0
Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 18792
  • 24
Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 7467
  • 9
Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

Валенсия, Атлетико и Селта изразиха подкрепата си към Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 13:43
  • 3182
  • 2
Втора лига на живо: втори гол в Разград

Втора лига на живо: втори гол в Разград

  • 2 дек 2025 | 14:00
  • 25283
  • 11