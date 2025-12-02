Над 11 000 ще стартират на маратона на Прага през 2026 г.

На 3 май 2026 г. повече от 11 000 бегачи ще застанат на стартовата линия на Стария градски площад в Прага за 31-вото издание на Международния маратон. Това е събитие, което съчетава история, атмосфера и вълнение от бягането по начин, с който малко други надпревари в Европа могат да се сравнят. Признат с етикета "Elite Label“ на Световната атлетика, живописният маратон се провежда на фона на един от най-завладяващите декори в света. Но това, което прави състезанието незабравимо, не е само трасето, а усещането да бягаш по него.

Началото на май в Прага обикновено носи свеж сутрешен въздух и приятна следобедна топлина с температури около 19–20°C. Докато слънцето изгрява над историческите покриви, бегачите се събират на площада, заобиколени от готически кули, датиращи от XII век. Вълнението нараства, докато емблематичните тонове на "Вълтава“ – невероятният шедьовър на известния чешки композитор Бедржих Сметана – отекват между сградите. Внезапно вие вече бягате през град, който изглежда сякаш е създаден за маратонски мечти.

Първите километри превеждат бегачите през центъра на Прага – по улица "Парижка“ и през Чехув мост. Скоро достигате момент, който всеки участник помни: пресичането на емблематичния Карлов мост между втория и третия километър. Затворен специално за събитието, мостът предлага спиращи дъха гледки към река Вълтава и Пражкия замък. Атмосферата е тиха и почти свещена – момент, който предизвиква настръхване, независимо от темпото ви.

Оттам трасето следва брега на реката, преди да разкрие забележителност след забележителност – Мала страна (историческият квартал), Барутната кула, Вацлавският площад, Националният театър, Танцуващата къща и замъкът, извисяващ се гордо над всичко. Бегачите пресичат мостовете на града общо осем пъти. С 19 сцени с музика на живо, зони за аплодисменти и пейсъри за всяко ниво, градът се усеща жив само за вас.

Със старт в 8:00 ч. сутринта, щедър седемчасов лимит, медицинска подкрепа от световна класа и хиляди зрители по улиците, бегачи с всякаква скорост се чувстват добре дошли. Пресичането на финалната линия обратно на Стария градски площад е емоционално: музика, възгласи и внезапното осъзнаване, че току-що сте пробягали през музей на открито, достоен за списъка на ЮНЕСКО.

Пражкият маратон е преживяване, което остава с вас дълго след като медалът е на врата ви.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages