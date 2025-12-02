Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Над 11 000 ще стартират на маратона на Прага през 2026 г.

Над 11 000 ще стартират на маратона на Прага през 2026 г.

  • 2 дек 2025 | 11:21
  • 277
  • 0
Над 11 000 ще стартират на маратона на Прага през 2026 г.

На 3 май 2026 г. повече от 11 000 бегачи ще застанат на стартовата линия на Стария градски площад в Прага за 31-вото издание на Международния маратон. Това е събитие, което съчетава история, атмосфера и вълнение от бягането по начин, с който малко други надпревари в Европа могат да се сравнят. Признат с етикета "Elite Label“ на Световната атлетика, живописният маратон се провежда на фона на един от най-завладяващите декори в света. Но това, което прави състезанието незабравимо, не е само трасето, а усещането да бягаш по него.

Началото на май в Прага обикновено носи свеж сутрешен въздух и приятна следобедна топлина с температури около 19–20°C. Докато слънцето изгрява над историческите покриви, бегачите се събират на площада, заобиколени от готически кули, датиращи от XII век. Вълнението нараства, докато емблематичните тонове на "Вълтава“ – невероятният шедьовър на известния чешки композитор Бедржих Сметана – отекват между сградите. Внезапно вие вече бягате през град, който изглежда сякаш е създаден за маратонски мечти.

Първите километри превеждат бегачите през центъра на Прага – по улица "Парижка“ и през Чехув мост. Скоро достигате момент, който всеки участник помни: пресичането на емблематичния Карлов мост между втория и третия километър. Затворен специално за събитието, мостът предлага спиращи дъха гледки към река Вълтава и Пражкия замък. Атмосферата е тиха и почти свещена – момент, който предизвиква настръхване, независимо от темпото ви.

Оттам трасето следва брега на реката, преди да разкрие забележителност след забележителност – Мала страна (историческият квартал), Барутната кула, Вацлавският площад, Националният театър, Танцуващата къща и замъкът, извисяващ се гордо над всичко. Бегачите пресичат мостовете на града общо осем пъти. С 19 сцени с музика на живо, зони за аплодисменти и пейсъри за всяко ниво, градът се усеща жив само за вас.

Със старт в 8:00 ч. сутринта, щедър седемчасов лимит, медицинска подкрепа от световна класа и хиляди зрители по улиците, бегачи с всякаква скорост се чувстват добре дошли. Пресичането на финалната линия обратно на Стария градски площад е емоционално: музика, възгласи и внезапното осъзнаване, че току-що сте пробягали през музей на открито, достоен за списъка на ЮНЕСКО.

Пражкият маратон е преживяване, което остава с вас дълго след като медалът е на врата ви.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Кимели и Ван Лент повеждат силен белгийски отбор за Лагоа 2025

Кимели и Ван Лент повеждат силен белгийски отбор за Лагоа 2025

  • 1 дек 2025 | 18:39
  • 782
  • 0
Буркард с двоен триумф на германския шампионат по крос-кънтри

Буркард с двоен триумф на германския шампионат по крос-кънтри

  • 1 дек 2025 | 18:04
  • 1166
  • 0
Стив Крам и Стив Смит търсят новото поколение британски атлети

Стив Крам и Стив Смит търсят новото поколение британски атлети

  • 1 дек 2025 | 17:49
  • 1578
  • 0
Поставянето на световен рекорд в Индия може да даде огромен тласък на овчарския скок, смята Дуплантис

Поставянето на световен рекорд в Индия може да даде огромен тласък на овчарския скок, смята Дуплантис

  • 1 дек 2025 | 16:12
  • 841
  • 0
Дуплантис се завръща в Лондон след дълго отсъствие

Дуплантис се завръща в Лондон след дълго отсъствие

  • 1 дек 2025 | 15:25
  • 435
  • 0
Юсейн Болт с обещание към жертвите на урагана Мелиса в Ямайка: Ще продължа да работя

Юсейн Болт с обещание към жертвите на урагана Мелиса в Ямайка: Ще продължа да работя

  • 1 дек 2025 | 14:57
  • 5088
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 10068
  • 16
Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 4946
  • 8
Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

  • 2 дек 2025 | 07:30
  • 5265
  • 8
В Испания загрижени за Любо Пенев

В Испания загрижени за Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 10:17
  • 6658
  • 7
Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

  • 2 дек 2025 | 07:00
  • 6147
  • 9
Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

  • 2 дек 2025 | 01:48
  • 14105
  • 9