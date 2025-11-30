HEROIC представи млад лидер в Counter-Strike

Кристофер "Chr1zN" Сторгор официално бе представен като новия лидер на HEROIC. Младият датчанин ще води "героите" с бившия си треньор TOBIZ, който го откри още в академията на MOUZ. Преди да стане част от HEROIC Сторгор се подвизаваше в OG, наставляван от Lambert.

time to cook up some new strats 🧑‍🍳



welcome @Chr1zN 🔥 pic.twitter.com/dbHlZKCTWq — HEROIC (@heroicgg) November 28, 2025

"TOBIZ ми помогна да изградя всички основи и бяхме напълно на една вълна в начина, по който решавахме нещата, но Lambert ме предизвика повече в определени аспекти, което беше много полезно, защото научих повече, отколкото бих научил, ако продължавах да играя с TOBIZ още години", каза Chr1zN относно