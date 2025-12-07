Популярни
Ана Иванович е подала молба за развод

  7 дек 2025 | 09:38
Ана Иванович е подала молба за развод

Бившата номер едно в тениса Ана Иванович е подала молба за развод с бившия германски национал Бастиан Швайнщайгер, който блестеше с екипите на Байерн Мюнхен и Манчестър Юнайтед.

38-годишната Иванович, родом от Сърбия и бивша победителка на Откритото първенство на Франция, имаше бляскава кариера, включваща финал на Откритото първенство на Австралия и полуфинал на Уимбълдън. След оттеглянето си от активния спорт тя започна връзка с Бастиан Швайнщайгер, за когото се омъжи през 2016 г.

Въпреки това, според германската медия BILD, Ана е подала молба за развод през ноември в окръжен съд в Мюнхен, след като двойката вече се е разделила по-рано през годината. Публикацията добавя, че тя също така е подала молба за издръжка на децата им в Палма де Майорка, Испания.

Иванович живее в испанския град с тримата си сина – Лука, Леон и Тео. През юли нейният говорител Кристиан Серц разкри, че двойката се е разделила поради „непреодолими различия“.

Германски публикации през лятото съобщиха, че световният шампион с Германия от 2014 г. е бил забелязан да целува предполагаема нова партньорка, като BILD добавя, че връзката им е започнала през лятото на 2024 г.

Междувременно списание Bunte твърди, че Иванович е била готова да прости на Швайнщайгер, но той заявил, че иска "да живее свободно“. Двойката се запознава през 2014 г. в Ню Йорк чрез общ приятел, бившия баскетболист Щефен Хеман.

Говорейки за запознанството им, германецът признава: "Не бях толкова добър по английски, когато се запознахме, така че в началото слушах много Ана. Бях малко отбранителен и наблюдавах какво предстои. Беше любов от пръв поглед. Усещаш специалните моменти и можеш да ги разпознаеш, когато погледнеш някого дълбоко в очите – точно така беше и при мен“.

Предложението за брак е направено в същия парк в Лондон, където е заснет филмът "Нотинг Хил“, който той е наел специално за случая. Последната публична поява на двойката е била на Laver Cup през септември 2024 г. Въпреки това, по-късно през годината те споделиха снимки от посещението си на коледен базар.

Швайнщайгер прекара по-голямата част от кариерата си в Байерн Мюнхен, но през 2015 г. премина в "червените дяволи“. Той остана два сезона в Манчестър, записвайки 18 участия във Висшата лига с един гол. През 2016 г. бившият германски национал премина в Чикаго Файър от MLS, където завърши кариерата си през 2019 г.

