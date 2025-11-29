Щафетата на България за мъже се класира на 12-о място на Световната купа по шорттрек в Дордрехт (Нидерландия), която е квалификация за Зимните олимпийски игри в Италия през февруари следващата година.
Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов се наредиха четвърти в ранкинг серията със 7:06.802 минути и останаха зад отборите на Великобритания, Полша и Турция.
В репешажите на 1500 метра Кюмюрджиев преодоля четвъртфиналните репешажи след съдийско решение, след като се класира четвърти в девета серия. Гюров е пети в трета серия с 2:28.559 минути, а Максимов - седми с седма с 2:37.483.
На полуфиналните репешажи Стефан-Александър Кюмюрджиев се нареди седми в първа серия с 2:24.842 минути, а само победителите продължават напред.
Световната купа в Дордрехт продължава до неделя.
