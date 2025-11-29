Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Щафетата на България за мъже се класира на 12-о място на Световната купа по шорттрек в Дордрехт

Щафетата на България за мъже се класира на 12-о място на Световната купа по шорттрек в Дордрехт

  • 29 ное 2025 | 15:19
  • 259
  • 0
Щафетата на България за мъже се класира на 12-о място на Световната купа по шорттрек в Дордрехт

Щафетата на България за мъже се класира на 12-о място на Световната купа по шорттрек в Дордрехт (Нидерландия), която е квалификация за Зимните олимпийски игри в Италия през февруари следващата година.

Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов се наредиха четвърти в ранкинг серията със 7:06.802 минути и останаха зад отборите на Великобритания, Полша и Турция.

В репешажите на 1500 метра Кюмюрджиев преодоля четвъртфиналните репешажи след съдийско решение, след като се класира четвърти в девета серия. Гюров е пети в трета серия с 2:28.559 минути, а Максимов - седми с седма с 2:37.483.

На полуфиналните репешажи Стефан-Александър Кюмюрджиев се нареди седми в първа серия с 2:24.842 минути, а само победителите продължават напред.

Световната купа в Дордрехт продължава до неделя.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Зимни спортове

Намери се кой да спре победната серия на Колорадо

Намери се кой да спре победната серия на Колорадо

  • 29 ное 2025 | 10:46
  • 682
  • 0
Една от надеждите на САЩ за медал в Милано-Кортина аут до края на сезона

Една от надеждите на САЩ за медал в Милано-Кортина аут до края на сезона

  • 29 ное 2025 | 10:20
  • 1181
  • 0
Милена Тодорова и Владо Илиев: Нашият живот е биатлон, но на първо място сме родители

Милена Тодорова и Владо Илиев: Нашият живот е биатлон, но на първо място сме родители

  • 29 ное 2025 | 08:28
  • 3058
  • 2
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 29 ное 2025 | 05:48
  • 2834
  • 0
Монреал обяви удължения договор на Матесън

Монреал обяви удължения договор на Матесън

  • 29 ное 2025 | 05:26
  • 1009
  • 0
НСА насрочи пресконференция заради скандалния мач

НСА насрочи пресконференция заради скандалния мач

  • 29 ное 2025 | 02:34
  • 1665
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 1:0 Черно море, Маскоте бележи

Ботев 1:0 Черно море, Маскоте бележи

  • 29 ное 2025 | 15:36
  • 8616
  • 12
ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

ЦСКА 1948 се върна към победите сред витошката мъгла

  • 29 ное 2025 | 14:54
  • 21200
  • 58
Втора лига на живо: вече 5:0 за Вихрен, следен от грандовете с два гола, Фратрия води

Втора лига на живо: вече 5:0 за Вихрен, следен от грандовете с два гола, Фратрия води

  • 29 ное 2025 | 16:00
  • 13106
  • 4
Нойер титуляр за Байерн и днес (съставите)

Нойер титуляр за Байерн и днес (съставите)

  • 29 ное 2025 | 15:25
  • 1199
  • 4
Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

Трудно изпитание за ЦСКА във Варна по пътя на "червените" към топ 3

  • 29 ное 2025 | 07:23
  • 14475
  • 115
Барселона ще продължи да притиска Реал

Барселона ще продължи да притиска Реал

  • 29 ное 2025 | 07:58
  • 5955
  • 25