Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Александър Георгиев официално е част от Спартак Москва

Александър Георгиев официално е част от Спартак Москва

  • 28 ное 2025 | 18:08
  • 139
  • 0
Александър Георгиев официално е част от Спартак Москва

Роденият в Русе вратар Александър Георгиев, вече е официално част от Спартак Москва. Вратарят подписа двугодишен договор, който ще му донесе близо 400 000 евро плюс бонуси. За мнозина фенове това е изненадваща новина – само преди няколко месеца Георгиев се надяваше да продължи кариерата си в НХЛ.

След кратък престой в Бъфало, където не успя да се задържи, Георгиев се връща в Русия, за да се опита да възроди формата си и да подсили вратарския пост на Спартак.

Вратарският проблем на Спартак

Дмитрий Николаев и Артьом Загидулин носеха надеждите на клуба, но нестабилността им и честите провали доведоха до необходимостта от нов конкурент. Присъствието на Георгиев вече оказа положителен ефект – Загидулин записа впечатляващи 32 спасявания срещу Казан, а нападателят Никита Коростелев призна: „Посрещнахме го с отворени обятия.“

Кариерата отвъд Русия

Георгиев има дълъг и интересен път: юношески години в Химик Воскресенск, последвани от периоди във Финландия и НХЛ. В САЩ той бе титуляр за Рейнджърс и Колорадо, с впечатляващи 40 победи в 62 мача през сезон 2022/23 и участие в Мача на звездите през следващия сезон. Но формата му спадна и процентът на спасявания падна до 89,7%. След няколко неуспешни опита да се задържи в НХЛ и АХЛ, сега 29-годишният Георгиев има шанс за нов старт в КХЛ.

Какво очаква Спартак?

Очаква се Георгиев да дебютира в мача срещу Автомобилист, а феновете вече усещат промяна в отбора. Спартак, един от най-резултатните тимове в лигата, сега ще разчита на русенския вратар да стабилизира защитата и да върне увереността на отбора.

България

Георгиев е единственият хокеист, роден в България, който е имал възможността да играе в едно от най-силните първенства в света. Той и семейството му напускат Русе, за да заминат за Русия, когато Александър е още бебе. Там вратарят започва хокейната си кариера, като по-късно играе и в първенството на Финландия.

btvsport.bg

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Екатерина Дафовска на 50: Запуших им устите с медала в Нагано

Екатерина Дафовска на 50: Запуших им устите с медала в Нагано

  • 28 ное 2025 | 13:34
  • 1370
  • 0
Легендарната Екатерина Дафовска празнува своя 50-годишен юбилей

Легендарната Екатерина Дафовска празнува своя 50-годишен юбилей

  • 28 ное 2025 | 11:48
  • 3546
  • 3
Кралицата на слалома плаща цената на успеха, Микаела Шифрин ѝ помага

Кралицата на слалома плаща цената на успеха, Микаела Шифрин ѝ помага

  • 28 ное 2025 | 11:12
  • 1175
  • 0
Джорджо Рока ще открие ски сезона в Банско

Джорджо Рока ще открие ски сезона в Банско

  • 28 ное 2025 | 02:08
  • 596
  • 1
Марко Одермат триумфира в първия супергигантски слалом за сезона

Марко Одермат триумфира в първия супергигантски слалом за сезона

  • 28 ное 2025 | 01:22
  • 3793
  • 0
С мотивиращи послания бяха посрещнати българските национали по шорттрек на последния турнир от Световната купа

С мотивиращи послания бяха посрещнати българските национали по шорттрек на последния турнир от Световната купа

  • 27 ное 2025 | 18:51
  • 655
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 0:0 Монтана

Локомотив (Пловдив) 0:0 Монтана

  • 28 ное 2025 | 18:21
  • 4308
  • 2
Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 11871
  • 39
Мокри и кални нули в "Надежда"

Мокри и кални нули в "Надежда"

  • 28 ное 2025 | 16:55
  • 12632
  • 32
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 18934
  • 20
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 12520
  • 9
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 5673
  • 5