Йоана "Joanana" Влайкова бе на крачка от плейофите в ESL Impact, шансове още има

След като по-рано днес се справи с FlyQuest RED, отборът на Let Her Cook, част от който е Йоана "Joanana" Влайкова, не успя да надиграе тима на Sakura. По този начин състава вече има една победа и една загуба в последното издание на ESL Impact, провеждащо се в Стокхолм.
Sakura надигра съперника си на Dust 2 в близки продължения с 16:12, като така продължава директно към плейофите. Това означава, че на LHC ще се наложи да изиграят решаваща среща срещу победителите от FLY и BIG Equippa, ако искат да продължат напред.
Снимка: ESL