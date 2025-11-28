Йоана "Joanana" Влайкова бе на крачка от плейофите в ESL Impact, шансове още има

След като по-рано днес се справи с FlyQuest RED, отборът на Let Her Cook, част от който е Йоана "Joanana" Влайкова, не успя да надиграе тима на Sakura. По този начин състава вече има една победа и една загуба в последното издание на ESL Impact, провеждащо се в Стокхолм.

Grand Finals in Dallas, and they look to do it again...@SakuraGGz are our first team in the #ESLImpact Stockholm Finals Playoffs 🥳 pic.twitter.com/wWxs04yqLH — ESL Impact (@ESLImpact) November 28, 2025

Sakura надигра съперника си на Dust 2 в близки продължения с 16:12, като така продължава директно към плейофите. Това означава, че на LHC ще се наложи да изиграят решаваща среща срещу победителите от FLY и BIG Equippa, ако искат да продължат напред.

Снимка: ESL