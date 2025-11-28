Легендарната Екатерина Дафовска празнува юбилей

Българската спортна легенда Екатерина Дафовска празнува своя 50-ти юбилей днес, Родена на 28 ноември 1975 г. в Чепеларе, тя остава в историята като първата българска шампионка от Зимни олимпийски игри.

Дафовска триумфира в дисциплината 15 кг на Олимпиадата в Нагано през 1998 година, което е и единственото олимпийско злато за България от зимни игри.

В кариерата си Екатерина Дафовска има още европейска титла (Минск 2004), както и два бронзови медала от световни първенства (Антхолц 1995 и Оребли 1997).

До историческия успех на чепеларката в Нагано’98 България има само бронзово отличие на зимна олимпиада, спечелено от Иван Лебанов в ски бягането на Игрите в Солт Лейк Сити през 1980 г.

Личен треньор на Екатерина Дафовска е Боран Хаджиев, а в националния отбор - Николай Болчев.

Избрана е за Спортист №1 на България за 1998 г., като същата година печели и приза за Спортист №1 на Балканите.

Любопитен факт е, че в чест на олимпийската победа на Екатерина Дафовска е издадена специална пощенска марка.

През март 2007 г. тя обявява, че прекратява състезателната си кариера. В периода 2010 - 2022 година Екатерина Дафовска е председател на Българската федерация по биатлон.