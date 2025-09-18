Георги Попвасилев: "Сините" идват да разлеят ракията и оставят баварчетата да събират от пода вурстовете

Известният коментатор Георги Попвасилев напомни за себе си по време на двубоя между Байерн (Мюнхен) и Челси в Шампионска лига, спечелен от германския тим с 3:1.

"Дали баварските домакини, които гледат като сърдити съседи, са готови да изритат неканените гости, сякаш те са дошли да им изпият бирата?



"Сините" идват с ясната мисия да превърнат вечерта в апокалипсис, като обърнат масата за вечеря, разлеят ракията и оставят баварчетата да събират от пода вурстовете, омазани с майонеза", каза Попвасилев по време на мача между "червените" и "сините".