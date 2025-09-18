Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес разкрива тайната за успех в дербито с Лудогорец
  1. Sportal.bg
  2. Лафове
  3. Георги Попвасилев: "Сините" идват да разлеят ракията и оставят баварчетата да събират от пода вурстовете

Георги Попвасилев: "Сините" идват да разлеят ракията и оставят баварчетата да събират от пода вурстовете

  • 18 сеп 2025 | 14:36
  • 1024
  • 0
Георги Попвасилев: "Сините" идват да разлеят ракията и оставят баварчетата да събират от пода вурстовете

Известният коментатор Георги Попвасилев напомни за себе си по време на двубоя между Байерн (Мюнхен) и Челси в Шампионска лига, спечелен от германския тим с 3:1.

"Дали баварските домакини, които гледат като сърдити съседи, са готови да изритат неканените гости, сякаш те са дошли да им изпият бирата?

"Сините" идват с ясната мисия да превърнат вечерта в апокалипсис, като обърнат масата за вечеря, разлеят ракията и оставят баварчетата да събират от пода вурстовете, омазани с майонеза", каза Попвасилев по време на мача между "червените" и "сините".

Следвай ни:

Още от Лафове

Венци Стефанов: Много клубове като Ботев обявяват цели, а в един момент дърпат синджира на казанчето

Венци Стефанов: Много клубове като Ботев обявяват цели, а в един момент дърпат синджира на казанчето

  • 16 юни 2025 | 19:51
  • 10301
  • 10
Георги Попвасилев: Донарума им каза: "Лепя се за земята и я вадя! Тууука съм, ха-ха"

Георги Попвасилев: Донарума им каза: "Лепя се за земята и я вадя! Тууука съм, ха-ха"

  • 1 юни 2025 | 16:39
  • 10089
  • 9
Владо Николов: Благодаря на Любо и Боре, че ме накараха да се почувствам слаб

Владо Николов: Благодаря на Любо и Боре, че ме накараха да се почувствам слаб

  • 20 май 2025 | 15:40
  • 12121
  • 3
Николай Митов: Този месец сватби почват, балове

Николай Митов: Този месец сватби почват, балове

  • 12 май 2025 | 13:00
  • 11732
  • 4
Ивайло Цветков - Нойзи: Откъснах си малко трева от терена на Челси, която сега ще изям...

Ивайло Цветков - Нойзи: Откъснах си малко трева от терена на Челси, която сега ще изям...

  • 5 май 2025 | 12:34
  • 15775
  • 14
Валери Генов: Мама миа, биха казали в Италия! Мадре миа, биха казали в Испания!

Валери Генов: Мама миа, биха казали в Италия! Мадре миа, биха казали в Испания!

  • 30 апр 2025 | 23:42
  • 12809
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 4682
  • 5
Веласкес говори преди битката с Лудогорец - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди битката с Лудогорец - очаквайте на живо!

  • 18 сеп 2025 | 15:30
  • 646
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 405893
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 2079
  • 0
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 9004
  • 1
България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

  • 18 сеп 2025 | 12:14
  • 5661
  • 1