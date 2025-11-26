Малката дъщеря на Красимир Чомаков събира погледите в Италия

Малката дъщеря на Красимир Чомаков - Алесиа събира погледите в Италия. Хубавицата се изявява като модел и то доста успешно.

20-годишното момиче блести на огромни билбордове из улиците на Равена и Верона.



Алесиа приковава вниманието и в спортните среди като хостеса на футболни мачове в гореспоменатите два италиански града, където оказва помощ при настаняването в ложите на "Бруно Бенели " и "Марк Антонио Бентегоди".

Щерката ба един от любимците на Сектор "Г", който след това направи добра кариера именно на Ботуша, бе и едно от красивите лица на стадиона, при победата на Болоня с 2-1 над Борусия Дортмунд в Шампионската лига в началото на тази година.