Малката дъщеря на Красимир Чомаков събира погледите в Италия

  • 26 ное 2025 | 16:28
  • 890
  • 0
Малката дъщеря на Красимир Чомаков - Алесиа събира погледите в Италия. Хубавицата се изявява като модел и то доста успешно.

20-годишното момиче блести на огромни билбордове из улиците на Равена и Верона.

Алесиа приковава вниманието и в спортните среди като хостеса на футболни мачове в гореспоменатите два италиански града, където оказва помощ при настаняването в ложите на "Бруно Бенели " и "Марк Антонио Бентегоди".

Щерката ба един от любимците на Сектор "Г", който след това направи добра кариера именно на Ботуша, бе и едно от красивите лица на стадиона, при победата на Болоня с 2-1 над Борусия Дортмунд в Шампионската лига в началото на тази година.

