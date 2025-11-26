Популярни
Дончич се оплака от паркета и обеща да плати глоба на съотборник

  • 26 ное 2025 | 12:24
Дончич се оплака от паркета и обеща да плати глоба на съотборник

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс - Лука Дончич, критикува настилката, която се използва от Националната баскетболна асоциация за мачовете от НБА Къп, съобщи АП. Словенецът се оплака, че специалното игрище е „хлъзгаво“ и „опасно“.

„Оправете игрищата, моля. Просто е хлъзгаво. Опасно е. Подхлъзнах се много пъти. Можете да видите, че доста от играчите също се подхлъзваха. Това е опасно, човече“, каза 26-годишният гард.

Дончич изравни Джордан и изпревари Меджик в пореден рецитал за Лейкърс
Дончич изравни Джордан и изпревари Меджик в пореден рецитал за Лейкърс

Мачът беше първи за Лейкърс като домакин в НБА Къп след две поредни победи в гостувания в надпреварата. Дончич заяви, че не си спомня дали игрищата са били също толкова хлъзгави в Ню Орлиънс и Мемфис.

„Мисля, че просто са нови игрища, затова е трудно. Трябва им малко игра“, добави той.

Освен него и звездата на Бостън Селтикс Джейлън Браун разкри, че е получил контузия в слабините след мач на подобна настилка през 2023 година, а други баскетболисти също са изразявали недоволство от това да играя върху нея.

Четирикратният носител на приза за „Най-полезен играч“ в НБА ЛеБрон Джеймс каза, че е видял „няколко души“ да изпитват затруднения на игрището в двубоя срещу Лос Анджелис Клипърс, но лично той не виждал опасност.

Лука Дончич остана доволен от представянето на отбора си срещу градския съперник Лос Анджелис Клипърс. „Езерняците“ извоюваха победата с 135:118, но мачът завърши под напрежение.

В края на последната четвърт Дончич беше избутан извън терена от противниковия играч Крис Дън. Словенецът се изправи и застана срещу него, а Дън избута топката в гърдите му. В отговор съотборникът на Дончич Джаксън Хейс блъсна Дън с две ръце и впоследствие двамата се конфронтираха, преди да бъдат разделени от съотборниците си.

След двубоя стана ясно, че Хейс ще получи парична глоба, но Дончич веднага заяви, че ще я плати.

„Ще го покрия. Казах му го веднага, благодаря ти, че ми пазеше гърба. Това е нещото, което обичам в този отбор. Всеки пази гърба на другия“, каза Дончич.

Дончич и Дън имат няколко конфликта в сблъсъците си през близкото минало. И двамата получиха техническо нарушение за размяна на реплики през декември 2023 в мача между Далас Маверикс и Юта Джаз. Година по-късно Лука Дончич се заяде с Дън след изгонването му от игра в мач между Маверикс и Клипърс, а през март тази година Дън си отмъсти като спъна словенеца в гръб.

„Докато изчаквах да овладея топката, бях изблъскан в гръб. Няма просто да стоя и да търпя. Не ме е страх от никого. Няма да стоя и да се правя, че нищо не е станало. Така е в баскетбола. Понякога има физически сблъсъци. Има много заяждане. Точно за тези неща живея, затова и им се наслаждавам“, завърши словенецът.

Лос Анджелис Лейкърс си осигури първото място в група Б на НБА Къп и ще играе на четвъртфиналите в надпреварата. Дончич е развълнуван да играе в елиминационната фаза и възприема турнира по различен начин от американските си съотборници.

„Не мисля, че съм излизал от груповата фаза преди, така че е нещо ново за мен. Играл съм в подобни турнири в Испания и ми харесват“, завърши той.

Снимки: Imago

