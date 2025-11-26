Дончич изравни Джордан и изпревари Меджик в пореден рецитал за Лейкърс

Лука Дончич продължи блестящия си старт на сезона, като изнесе пореден точков рецитал при победата на Лос Анджелис Лейкърс над Лос Анджелис Клипърс в турнира за Купата на НБА.

Словенската суперзвезда записа 43 точки, 13 асистенции и 9 борби при победата на отбора си със 135:118. Това беше петата поредна победа за Лейкърс и им осигури първото място в Западна група B.

Дончич наниза 24 точки в първата четвърт и имаше 32 още на полувремето. Представянето му през втората част означава, че вече има 39 мача с дабъл-дабъл от 40+ точки – с един повече от центъра на Маверикс Антъни Дейвис и изравнен с легендарния Майкъл Джордан, според Stats Muse.

В тази класация пред Дончич стоят само Джеймс Хардън (47), Янис Адетокунбо (46), Жоел Ембийд (44) и Шакил О'Нийл (43). Едва на 26 години той има пред себе си още много време, за да подобри този рекорд – и много други.

Също така само за 45 мача Дончич измести легендата Меджик Джонсън по брой срещи от редовния сезон с отбелязани поне 40 точки.

Лейкърс са възложили надеждите си за шампионска атака на словенската суперзвезда и последните сигнали показват, че това може да се превърне в реалност. Химията му с ЛеБрон Джеймс и Остин Рийвс се развива бързо след завръщането на Джеймс след контузия.

Тримата общо отбелязаха 99 точки срещу Клипърс, с което Лейкърс достигнаха баланс 13-4 и се изкачиха на второто място в Западната конференция.

Тъндър остават отборът, който трябва да бъде победен

Най-голямото предизвикателство пред тях сега е да настигнат Оклахома Сити Тъндър (17-1) – действащите шампиони в НБА, които изглеждат дори още по-силни през този сезон.

