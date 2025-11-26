Магьосниците перфектни за Купата, елиминираха Сиксърс след внушителна победа

Орландо Меджик постигна впечатляваща победа със 144:103 като гост над Филаделфия 76ers, с което ги елиминираха от по-нататъшно участие в турнира за Купата на НБА.

Срещата започна равностойно, като двата отбора завършиха първата четвърт при равен резултат 35:35.

През втората четвърт "магьосниците" вдигнаха оборотите, отбелязвайки невероятните 51 точки.

Това вихрено представяне позволи на гостите да се оттеглят на почивка с преднина от 26 точки (60:86).

Доминацията им продължи и през третата четвърт, в която разликата скочи до 38 точки (83:121), превръщайки последната четвърт в чиста формалност.

Без да намаляват темпото, Меджик лесно стигнаха до крайната победа, подобрявайки рекорда си до 3-0 в Купата на НБА.

Anthony Black first-half highlights at PHI:



27 PTS

10-14 FG

4-5 3P

17 MIN off the bench pic.twitter.com/phUEdPJA8T — Orlando Magic (@OrlandoMagic) November 26, 2025

Филаделфия 76ърс от своя страна претърпяха третата си загуба, в резултат на което бяха математически елиминирани от по-нататъшно участие в Купата, един мач преди края на груповата фаза.

Най-добър за победителите беше Антъни Блек, който отбеляза 31 точки, като добави 1 борба и 3 асистенции. Франц Вагнер добави 21 точки=

Джейлън Съгс от Орландо беше изгонен 27 секунди преди края на първото полувреме, след като получи две технически нарушения по време на разгорещен спор между отборите.

От страна на Сиксърс Тайрис Макси се отличи с 20 точки и 4 асистенции. Тимът от Филаделфия бе в силно орязан състав, като в този мач не играха контузените звезди Джоел Ембийд и Пол Джордж, както и новобранецът Ви Джей Еджкомб. Седемкратният участник в Мача на звездите и MVP за 2023 г. Емпийд Ембид пропусна осмия си пореден двубой и 11-ия този сезон. Той започна сезона, възстановявайки се от операция на лявото коляно, а сега има проблеми с дясното коляно.