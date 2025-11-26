Уизардс разгромиха Хоукс с шоу на МакКълъм

С феноменално представяне на Си Джей МакКълъм Уошингтън Уизардс записа убедителна победа срещу Атланта Хоукс със 132:113.

Столичани наложиха своя ритъм от самото начало, демонстрирайки намеренията си с впечатляваща първа четвърт, която завърши при 45:23.

Разликата продължи да нараства и на полувремето домакините си бяха осигурили комфортна преднина от 22 точки (77:55).

Доминацията на Уизардс продължи и през третата част, където на практика „заключиха“ победата, което им даде възможност да разпределят силите си в последната четвърт, без да бъдат застрашени.

46 POINTS FROM CJ TONIGHT 🔥@CJMcCollum was on fire from the jump and finished 10-13 from deep and 17-25 from the floor in the Wizards' East Group A win! pic.twitter.com/PWDi8SZC74 — NBA (@NBA) November 26, 2025

Абсолютният герой на вечерта беше Си Джей МакКълъм, който завърши с 46 точки, включително 10 тройки, добавяйки също 5 борби и 4 асистенции към статистиката си. МакКълъм пропусна само три пъти от далечно разстояния и завърши на една тройка по-малко от най-доброто си представяне в кариерата и клубния рекорд на Вашингтон.

Алекс Сар добави 27 точки и 11 борби за Уизардс (2-15), които прекъснаха серия от 14 загуби.

Alex Sarr 27 PTS (11/15), 11 REB, 2 STL, 2 BLK pic.twitter.com/dLvCE5bOAe — Brett Usher (@UsherNBA) November 26, 2025

От страна на победените Хоукс, Кристапс Порзингис беше най-добър, завършвайки мача с 22 точки, 8 борби и 1 асистенция.