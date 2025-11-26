Уизардс разгромиха Хоукс с шоу на МакКълъм

С феноменално представяне на Си Джей МакКълъм Уошингтън Уизардс записа убедителна победа срещу Атланта Хоукс със 132:113.
Столичани наложиха своя ритъм от самото начало, демонстрирайки намеренията си с впечатляваща първа четвърт, която завърши при 45:23.
Разликата продължи да нараства и на полувремето домакините си бяха осигурили комфортна преднина от 22 точки (77:55).
Доминацията на Уизардс продължи и през третата част, където на практика „заключиха“ победата, което им даде възможност да разпределят силите си в последната четвърт, без да бъдат застрашени.
Абсолютният герой на вечерта беше Си Джей МакКълъм, който завърши с 46 точки, включително 10 тройки, добавяйки също 5 борби и 4 асистенции към статистиката си. МакКълъм пропусна само три пъти от далечно разстояния и завърши на една тройка по-малко от най-доброто си представяне в кариерата и клубния рекорд на Вашингтон.
Алекс Сар добави 27 точки и 11 борби за Уизардс (2-15), които прекъснаха серия от 14 загуби.
От страна на победените Хоукс, Кристапс Порзингис беше най-добър, завършвайки мача с 22 точки, 8 борби и 1 асистенция.