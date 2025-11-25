Четирикратен шампион от Мейджър прекрати състезателната си кариера

Четирикратният шампион от елитните Мейджър турнири в Counter-Strike Лукас "Gla1ve" Росандер обяви края на състезателната си кариера. Той разкри, че обмисля да влезе в ролята на треньор.
Новината идва на фона на петмесечно отсъствие от негова страна в професионалната сцена, след като бе оставен сред резервите в ENCE. Той изгради името си с екипа на датския гранд Astralis.
"Какво пътешествие само. Толкова много спомени, толкова много победи и уроци, които ще нося със себе си завинаги. Все още настръхвам, когато си спомням за турнирите и всичко, което изградихме през златната ера на Astralis.
Да бъда част от нещо толкова специално се случва рядко. Огромно благодаря на невероятните ми съотборници и треньори от онези години - направихте ги едни от най-добрите в живота ми", написа той.
Снимка: gla1ve, X