Младенов и Виена Баскет със загуба в Адриатическата лига

Борислав Младенов и австрийският му клубен тим Виена Баскет загубиха от сръбския Цървена звезда, с натурализирания американец Коди Милър-Макинтайър в състава, с 82:98 в двубой от осмия кръг в група В на Адриатическата лига.

Българинът завърши с 4 точки, 1 борба и 1 асистенция за 11 минути на терена, докато американецът с български паспорт Милър-Макинтайър беше най-резултатен за Цървена звезда с 22 точки, 7 борби и 7 асистенции за 24 минути.

Виена Баскет допусна четвърто поредно и общо пето поражение от седемте си срещи в международната надпревара до момента, докато сръбският гранд продължава с актив 4-3.

.@kkcrvenazvezda get back on the winning track in #ABALiga as they defeat Vienna on the road. pic.twitter.com/JltJd1L6IF — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) November 23, 2025

Австрийският тим ще гостува на хърватския Задар в следващия си мач от Адриатическата лига на 5-и декември (петък).