  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Младенов и Виена Баскет със загуба в Адриатическата лига

  • 24 ное 2025 | 02:37
  • 98
  • 0
Борислав Младенов и австрийският му клубен тим Виена Баскет загубиха от сръбския Цървена звезда, с натурализирания американец Коди Милър-Макинтайър в състава, с 82:98 в двубой от осмия кръг в група В на Адриатическата лига.

Българинът завърши с 4 точки, 1 борба и 1 асистенция за 11 минути на терена, докато американецът с български паспорт Милър-Макинтайър беше най-резултатен за Цървена звезда с 22 точки, 7 борби и 7 асистенции за 24 минути.

Виена Баскет допусна четвърто поредно и общо пето поражение от седемте си срещи в международната надпревара до момента, докато сръбският гранд продължава с актив 4-3.

Австрийският тим ще гостува на хърватския Задар в следващия си мач от Адриатическата лига на 5-и декември (петък).

