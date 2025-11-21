Треньорът на Фратрия: Нормално е, когато си гост, мачът да е по-сложен

Старши треньорът на Фратрия Алексей Савинов сподели мнението си след нулевото равенство с Пирин в Благоевград. Наставникът на "братлетата" отчете, че винаги гостуванията са по-трудни и определи резултата като "закономерен".

"През първото полувреме контролирахме мача, но вратарят на противника направи добри спасявания. Имахме опасни контраатаки, бяхме готови за такъв сценарий. Винаги играем само за победа и отворен футбол. Съперникът имаше свободни зони и опасни положения. Можеше да спечелим, но и да загубим, така че резултатът бе закономерен.

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Защитата на Пирин бе много добре организирана. Когато играе компактно и ниско съперникът, винаги е трудно. Мога да кажа само комплименти за защитата на Пирин. В такива мачове има малко положения и голяма нужда от вкарване на гол. Резултатът е закономерен, но ние винаги мислим само за трите точки.

Нормално е, когато си гост, мачът да е по-сложен. Теренът беше добър, но пътят беше дълъг. Има умора в играчите, но трябва да направим анализ, за да видим защо е така, тъй като губим точки като гости", сподели Савинов.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto