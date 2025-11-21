Популярни
  Арда (Кърджали) U17
  2. Арда (Кърджали) U17
  "Лигата на талантите" гостува на Арда и представя Даниел Чаушев

"Лигата на талантите" гостува на Арда и представя Даниел Чаушев

  • 21 ное 2025 | 09:00
  • 154
  • 0

Обиколката на „Лигата на талантите“ сред водещите футболни академии в България продължава с пълна сила, а следващата спирка на екипа бе Кърджали. Там вниманието попадна върху един от най-обещаващите десни защитници в Елитната група до 17 години – Даниел Чаушев от състава на Арда U17.

Роден през 2009 година, Чаушев е сред младите футболисти, които впечатляват с постоянство, дисциплина и амбиция. В разговор пред камерата на Sportal.bg талантливият бек сподели как е заобичал футбола от ранна възраст, кои качества счита за свои най-силни страни и кои са идолите му на терена.

Традиционно, посещението на „Лигата на талантите“ завърши предизвикателство. Даниел и неговият съотборник Илиан Керемедчиев се изправиха срещу колегата Мирослав Попмарков и Радослав Коев в забавна.

