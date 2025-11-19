Стана ясно колко време ще отсъства Янис Адетокунбо

Звездата на Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо, ще отсъства от игра две седмици за отбора си в Националната баскетболна асоциация, съобщи ESPN.

Двукратният носител на приза за "Най-полезен играч" получи контузия в областта на слабините през първото полувреме на загубата от Кливланд Кавалиърс.

Двоен удар за Милуоки: загуба от Кливланд и контузия на Адетокунбо

Старши треньорът на Милуоки Док Ривърс, съобщи резултатите от ядрено-магнитния резонанс, на който беше подложен Адетокумбо.

"Не знам каква степен е разтежението, но не е твърде зле. Това са добри новини за нас. Но въпреки това изглежда, че ще се наложи да отсъства поне две седмици. Ще видим, надявам се да е по-малко, но най-вероятно е в този диапазон", каза Ривърс.

30-годишният гръцки баскетболист има средно по 31.2 точки, 10.8 борби и 6.8 асистенции на мач през този сезон. Отборът му е с баланс от 8 победи и 7 поражения и посреща Филаделфия 76ърс в четвъртък.