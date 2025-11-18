Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Двоен удар за Милуоки: загуба от Кливланд и контузия на Адетокунбо

Двоен удар за Милуоки: загуба от Кливланд и контузия на Адетокунбо

  • 18 ное 2025 | 12:18
  • 48
  • 0
Двоен шамар получи Милуоки Бъкс във вторник сутринта, след като не само претърпя поражение от Кавалиърс в Кливланд със 106:118, но и Янис Адетокунбо напусна мача контузен, което предизвика сериозно безпокойство в отбора.

Загубата беше второстепенен проблем пред травмата на лидера на отбора. „Гръцкото чудовище“ почувства дискомфорт в аддуктора още в началото, контузи се при опит за пробив и напусна малко преди почивката на полувремето, без да се върне на паркета.

Диагнозата е разтежение в областта на слабините, като треньорът Док Ривърс ясно осъзнава сериозността на ситуацията. Милуоки, чийто баланс падна до 8-7 (5-3 у дома, 3-4 като гост), сега трябва да планира следващите си мачове вероятно без най-добрия си играч.

Въпреки отсъствието на Адетокунбо, шестима играчи на Бъкс отбелязаха двуцифрен брой точки, показвайки конкурентно представяне, но техният талант не бе достатъчен, за да претендират за победата.

Донован Мичъл направи впечатляващо представяне за Кавалиърс, записвайки 37 точки, 7 асистенции и 5 борби, а Сам Мерил добави 20 точки и 5 борби, като вкара 11 от тях в последната четвърт

