  Sportal.bg
  Ботев (Пловдив)
Иван Цветанов става спортен директор в Ботев

  • 19 ное 2025 | 08:57
  • 402
  • 1
Доскорошният временен старши треньор на Ботев (Пловдив) Иван Цветанов ще влезе в ново амплоа. Очаква се до дни ръководството на клуба да го обяви и за спортен директор. Трите Хикса, както е известен специалистът, ще остане начело и на Академията. За последно на поста спортен директор се подвизава полякът Артур Платек, който напусна с предишното ръководство.

„Щабът, с който разполагаме, е достатъчен за мен. Не ми трябват повече хора. Скоро ще излезем с информация за поста спортен директор. Човек, с когото трябва да имаме еднакви разбирания. Такава добра и топла връзка имам с Иван Цветанов“, категоричен бе Херо. Наскоро благодетелят на Ботев Пд Илиян Филипов аноснира, че обмисля да предложи поста спортен директор на Трите Хикса.

