Пистънс постигнаха 11-та поредна победа за най-дългата си серия от 18 години

Детройт Пистънс продължи по победния път след успех със 120:112 като гост срещу Атланта Хоукс в мач от поредния кръг в НХЛ.

За Буталата това е 11-та поредна победа и общо 13-та от началото на сезона, което е най-дългата им серия от сезон 2027-2008. Така те се отдалечиха на три победи от втория в Източната конференция Кливланд Кавалиърс.

Отборът от Мичиган не изпусна водачеството през целия мач, но в последната четвърт достигна на една точка от противника си. Тогава дойде моментът на Джейлън Дърън, който отбеляза 6 наказателни удара в последните 27 секунди и затвори срещата.

Кейд Кънингам се завърна след контузия и поведе Буталата с 25 точки, 10 асистенции и 6 борби, а Дърън добави 24 точки и 8 борби, 4 от които в атака.

За Ястребите Джейлън Джонсън не беше далеч от трипъл-дабъл с 25 точки, 9 асистенции и 8 борби. Никейл Алекзандър-Уокър завърши с 24 точки, а Ониека Оконгву - с 21.