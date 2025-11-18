Монтана поднови тренировки

В Монтана подновиха тренировки днес. В тях наравно със съотборниците си се включиха централният защитник Давид Маленбана и халфът Важебах Сакор. Двамата страдаха от контузии и през миналата седмица се готвеха на облекчен режим.

Футболистите на Монтана получиха почивка

Младежкият национал Борис Димитров ще се присъедини към отбора в четвъртък, след завръщането си от Шотландия, където формацията на Тодор Янчев гостува тази вечер в решителна евроквалификация. Вратарят Марсио да Роса пък е част от националния отбор на Кабо Верде. От стадион „Огоста“ разкриха, че стражът е претърпял операция от апендицит и ще остане в родината си да се възстановява.