  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Монтана поднови тренировки

Монтана поднови тренировки

  • 18 ное 2025 | 16:54
  • 592
  • 0

В Монтана подновиха тренировки днес. В тях наравно със съотборниците си се включиха централният защитник Давид Маленбана и халфът Важебах Сакор. Двамата страдаха от контузии и през миналата седмица се готвеха на облекчен режим.

Футболистите на Монтана получиха почивка
Футболистите на Монтана получиха почивка

Младежкият национал Борис Димитров ще се присъедини към отбора в четвъртък, след завръщането си от Шотландия, където формацията на Тодор Янчев гостува тази вечер в решителна евроквалификация. Вратарят Марсио да Роса пък е част от националния отбор на Кабо Верде. От стадион „Огоста“ разкриха, че стражът е претърпял операция от апендицит и ще остане в родината си да се възстановява.

